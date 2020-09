Lampedusa, Lamorgese nega diritto di cronaca alla Chirico

Gli sbarchi proseguono incessantemente e con questi anche il sovraffollamento dei vari centri di accoglienza. A fare particolarmente scalpore l’hotspot di Lampedusa che conta sui 1.000 migranti a fronte di una capienza di giusto 95. A voler documentare la tragica situazione che vive l’isola Annalisa Chirico. L’iniziativa della firma del Foglio è però stata fermata sul nascere: “Ho chiesto al ministro Luciana Lamorgese di entrare nell’hotspot di Lampedusa per raccontare in quali condizioni ‘accogliamo’ i migranti. Per fare il mio mestiere, la giornalista”.

Morale della favola? “La richiesta è stata respinta. In una democrazia non dovrebbero esserci posti inaccessibili alla stampa. Peccato”. Un fattaccio che solleva parecchi dubbi sul governo e sul suo operato. Che si vergognino? Che abbiano qualcosa da nascondere? Non sarebbe una novità. liberoquotidiano.it

