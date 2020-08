Spiaggia Ostia, “tre donne hanno provato a rapire mia figlia”

Un esposto è stato presentato ai carabinieri della Stazione Aventino da un uomo che ha raccontato di aver subito il tentato rapimento della figlia di 10 anni e dell’amichetta di 9 da parte di tre donne in una spiaggia di Ostia.

“Lunedì pomeriggio ero in una spiaggia di Ostia Ponente dove un amico ha preso la cabina. Intorno alle 16,30 mia figlia era in acqua con un’amichetta tedesca. Con mia moglie sul bagnasciuga abbiamo notato che si allontanavano un po’ troppo con il canotto, trascinate verso la vicina spiaggia libera da tre donne, presumibilmente rom, entrate apposta in acqua, con la sola biancheria intima. Tentavano di convincerle a seguirle, prima con un bimbo piccolo come esca, poi con la scusa di un gioco divertente da fare insieme”, racconta all’Adnkronos Emanuele, padre della bambina più grande che ha ribadito poi tutto, nero su bianco, in un esposto ai carabinieri della Stazione Aventino.

“Mia figlia, che ha 10 anni, è stata scaltra a scappare – continua l’uomo – a venire da noi mentre quelle donne la insultavano, contrariate per la sua fuga. L’amichetta, che ha un anno in meno di lei, era impietrita. Fossero state più piccole non sarebbe finita allo stesso modo. Sul momento mi sono limitato a dire loro di andar via dalla spiaggia. Subito dopo, però, la gente che mi è venuta incontro mi ha raccontato che era dal mattino che le tre stavano importunando i bambini, così questa mattina ho presentato un esposto ai carabinieri nella speranza che quanto è capitato a noi e che ancora oggi ci sconvolge non capiti ad altri”. ADNKRONOS

