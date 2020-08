Memorial Oriana Fallaci – Firenze 15 settembre 2020

Si svolgerà sabato 15 settembre 2020 a Firenze il Memorial Oriana Fallaci.

L’Evento, giunto alla XIV Edizione, è dedicato alla vita di Oriana, alla Donna, alla Giornalista e allo Scrittore e, per dirla con le parole del Suo caro amico Franco Zeffirelli: «è della Donna più importante che Firenze ha avuto nel secolo scorso, la Giornalista più amata, la più conosciuta e la più odiata dagli inutili idioti. Lo Scrittore che ha fatto paura al mondo, che ha fatto chiasso nel mondo sempre con il suo fiorentinismo.»

Il programma dell’Evento: alle 11,00 Cimitero Evangelico agli Allori: omaggio a Oriana.

Alle 12,30 al Grand Hotel Baglioni, Press Lunch i relatori terranno una Conferenza stampa.

Alle 16,00, il consueto Convegno in ricordo di Oriana lascerà spazio a una Tavola Rotonda dal tema: “Prove tecniche di dittatura o esperimento di ingegneria sociale?”. Interverranno: Politici, Magistrati, Medici, Artisti, Scrittori, Giornalisti e Opinionisti.

Alle 18,00 un Coffee Break per dare seguito alla 2° Tavola Rotonda sul tema: “Dittatura mondiale: come ristabilire la Democrazia?”

Al termine, l’AperiCena e la Cerimonia di Consegna del Premio Oriana Fallaci sulla splendida Terrazza del Baglioni con la spettacolare vista panoramica sullo skyline di Firenze.

Per accrediti (stampa compresa): memorialorianafallaci@gmail.com

