Rotta balcanica, 50 migranti arrivati a Udine

Rintracciati tra Pradamano e Buttrio 35 migranti. Una cinquantina di migranti sono stati scaricati nel pomeriggio in diversi punti della Sr 56 tra Buttrio e Udine. Altri sono stati segnalati in transito nel comune di Pradamano. 35 quelli rintracciati dalle forze dell’ordine provenienti da Afganistan, Pakistan, Bangladesh e per la prima volta anche dall’India. Nel gruppo, al momento, sono stati identificati due minori che saranno destinati al centro di accoglienza della Cri a Palmanova.

Sul posto le forze dell’ordine ed in particolare i carabinieri della Compagnia di Palmanova intervenuti in forze. Avviate le opere di rintraccio e le pratiche di identificazione, alcuni si sono dati alla fuga in mezzo ai campi. Ancora sconosciuta la destinazione per i migranti maggiorenni. “

www.udinetoday.it

Condividi