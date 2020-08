Zingaretti: Pd in prima fila contro nazionalisti e populisti

“Oggi ultimo giorno per presentare candidature e liste. Il Pd c’è ovunque nelle Regioni e nei Comuni e combatte per la rinascita italiana. Il Pd, con gli alleati nei territori in tutte le Regioni, è la vera alternativa alle destre”.

Lo ha scritto su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, dopo che sono state formalizzate tutte le candidature nelle elezioni regionali senza che siano maturate alleanze in extremis con il Movimento 5 stelle, nonostante l’appello in questo senso lanciato qualche giorno fa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Ora – ha aggiunto Zingaretti – tutte e tutti in campo per far vincere il buon Governo. Noi in prima fila contro nazionalisti e populisti perché il cambiamento non si declama, si pratica”. (askanews)

