Olanda, maxi-tassa per le imprese che scappano nei paradisi fiscali. Una maxi-tassa di ‘buonuscita’ che scoraggi le imprese a lasciare i Paesi Bassi. È questa la proposta legislativa che si è guadagnata simpatie trasversali e l’appoggio già dichiarato da parte di tre partiti sui quattro che compongono la coalizione di Governo. Il progetto di legge, ora al vaglio degli esperti di diritto ancora scettici sulla fattibilità legale del testo, prevede un sostanzioso prelievo ai danni delle imprese che intendono spostare la propria sede fiscale dall’Olanda verso altri Paesi che garantiscono un regime tributario ancora più agevolato del sistema olandese, da molti già considerato fin troppo ‘light’ per le grandi multinazionali.

Unilever e Shell verso il Regno Unito – Il testo ideato tempo fa è oggi allo studio del ministero olandese delle Finanze che in uno scenario di contrappasso dantesco si trova alle prese con il problema che ha sottratto miliardi di gettito alle casse pubbliche di altri Paesi Ue a vantaggio del fisco olandese.

La multinazionale Unilever ha infatti annunciato di voler trasferire la propria sede legale nel Regno Unito. Ma il proprietario di marchi importanti dell’industria alimentare e cosmetica (dal tè Lipton ai gelati Algida, dal sapone Dove al deodorante Axe) ha stimato che se la proposta di legge venisse approvata subirebbe una penale retroattiva di 11 miliardi di euro. Un altro big dell’economia olandese interessato al trasferimento nel Regno Unito sarebbe il gigante dell’energia Royal-Dutch Shell, il cui amministratore delegato non ha escluso il trasferimento oltremanica della propria sede fiscale.

Hotel California – Secondo il Financial Times, il testo è stato ribattezzato “Legge Hotel California” in onore alla celebre canzone degli Eagles. Il pezzo dedicato a un albergo californiano in un passaggio precisa “puoi fare il check-out tutte le volte che vuoi, ma non potrai mai andartene”. Un verso che si adatta allo spirito della riforma fiscale, che una volta approvata potrebbe scontrarsi con l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea.

