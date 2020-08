“Venti persone in pericolo in zona Sar di Malta! A bordo ci sono donne e bambini in fuga dalla Libia e stanno imbarcando acqua. Ci hanno chiamato alle 20. Abbiamo provato a contattare @Armed_Forces_MT ma nessuno risponde. @guardiacostiera rifiuta la responsabilità. Soccorso ora!”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone.

