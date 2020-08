Migranti, nipoti del viceprefetto intascano 932mila euro per l’accoglienza

In Molise c’è una dinastia dell’accoglienza. Sara Ferri e la sorella gestiscono una coop, da cui sono fuggiti alcuni stranieri, che ha percepito oltre 932mila euro dalla prefettura di Isernia, dove la zia Giuseppina Ferri è viceprefetto. E dalle vacanze in barca a vela in Sardegna, fannno proclami immigrofili.