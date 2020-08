Namibia, la Germania offre 10 milioni per riparare il massacro di 80mila persone

Namibia respinge offerta Germania per riparazioni a massacri. Non c’è solo l’Olocausto a infangare la storia della Germania nella prima metà del ‘900: tra il 1904 e il 1908, dunque prima del nazismo, nell’allora colonia tedesca della Namibia, le truppe del Secondo Reich repressero nel sangue la rivolta delle etnie Herero e Nama, uccidendo circa 80mila persone. Nel 2004, Berlino si è scusata formalmente con il Paese africano e ha avviato dei colloqui con l’impegno di provvedere a un risarcimento per il genocidio compiuto. Ma dopo 15 anni, l’intesa sui costi di riparazione è ancora in alto mare: il presidente della Namibia Hage Geingob ha fatto sapere che il suo governo ha respinto l’ultma offerta tedesca, definendola “inaccettabile”.

Stando a quanto riferisce il Guardian, infatti, la Germania ha messo sul piatto 10 milioni di euro. Una cifra lontana, e non di poco, dai 5 miliardi che i discendenti delle vittime di quella repressione chiedono da tempo. Ruprecht Polenz, inviato speciale del governo tedesco per i negoziati, non ha smentito il ‘grande rifiuto’, che arriva in un momento in cui il movimento Black Lives Matter sta riportando al centro dell’attenzione internazionale i crimini coloniali commessi da diversi Paesi occidentali, in particolare in Africa. “Ciò che conta – ha detto Polenz – è che i negoziati siano in corso e sono ancora ottimista sul fatto che si possa trovare una soluzione. La Germania vuole essere all’altezza della sua responsabilità morale e politica”.