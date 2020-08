Immigrazione clandestina, arrestato passeur tunisino

Nella mattinata di ieri personale della Polizia di Stato, in servizio presso la Sottosezione Polizia di Frontiera del Traforo Monte Bianco, in seguito ai controlli susseguenti al respingimento da parte del collaterale organo di polizia francese, arrestava l’autista tunisino di nazionalità tedesca, S.A., di anni 34, perché trasportava 2 cittadini libici ed un cittadino tunisino privi dei documenti validi per l’espatrio.

I due cittadini libici venivano inoltre denunciati in stato di libertà per aver dichiarato falsamente la propria identità personale.

L’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brissogne (AO), a disposizione dell’A.G.