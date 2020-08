Bonus deputati, vicepresidente Inps: “I nomi non li so e non li farei”

Condividi

Rivelare i nomi dei deputati che hanno chiesto il bonus da 600 euro? “Credo che a pronunciarsi debba essere il Garante della privacy. Ma se la legge prevede che la prestazione va erogata, l’Inps non può fare altro che procedere”. A dirlo è la vicepresidente dell’Inps, Marialuisa Gnecchi. “Io i nomi non li so e se li sapessi non li direi”, bisogna “riflettere su come sono stati costruiti questi bonus e soprattutto sulle correzioni possibili”.

Sull’opportunità da parte dei parlamentari di richiedere il bonus. Gnecchi ha spiegato che “è un problema di etica e responsabilità individuale. Quelle domande – ha aggiunto in un’intervista al Corriere della Sera – sono eticamente discutibili, ma in caso devono essere i diretti interessati a farsi avanti. Spero che questo caso serva a far riflettere su come sono stati costruiti questi bonus e soprattutto sulle correzioni possibili”.