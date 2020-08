I consigli dei trafficanti: bucate i gommoni così vengono a prendervi

I migranti tentano il tutto per tutto pur di arrivare nelle nostre coste, anche l’ultima “tattica”: quella di bucare il gommone. Il consiglio arriva dritto dritto dai “trafficanti di uomini che dicono ai clandestini di bucare una parte del gommone quando li avvista un aereo così verranno sicuramente soccorsi”. A darne notizia una fonte del Giornale in prima linea a Tripoli che denuncia l’ultima presa in giro nei confronti dell’Italia. Unico Paese dell’Ue, nonostante l’emergenza coronavirus, a farsi carico sempre e comunque dei migranti.

“Si tratta – prosegue la fonte – della tattica utilizzata dai trafficanti di uomini con l’ondata estiva di partenze verso l’Italia. Un sistema molto pericoloso, ma efficace”.





A testimonianza quanto accaduto nel pomeriggio del 28 luglio, quando “un velivolo di Frontex ha avvistato un gommone con decine di migranti a bordo, in area SAR (ricerca e soccorso ndr) di responsabilità libica, privo di motore e semiaffondato, a causa di un tubolare sgonfio”. Questo, almeno, è quanto si legge in un comunicato della Guardia costiera, perché la realtà potrebbe essere ben diversa. Come dimostrano le immagini, infatti, al primo passaggio il gommone era integro e solo dopo si è sgonfiato il tubolare. liberoquotidiano.it

