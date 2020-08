Aborto, Speranza: “con pillola Ru486 non serve più il ricovero”

“Un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194, che è e resta una legge di civiltà”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, su twitter, commenta le “nuove linee guida, basate sull’evidenza scientifica” sulla pillola abortiva Ru486, che “prevedono l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana”.

Secondo la nuova direttiva, anticipata da alcuni quotidiani, per l’aborto farmacologico non è più necessario il ricovero in ospedale. adnkr