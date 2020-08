Strumenti di persuasione di massa, studio: come convicere il popolo a vaccinarsi

Di Giuseppina Perlasca – Negli USA è in corso un ampio studio, che copre ben 4000 partecipanti, organizzato dalla Food and Drugs Administration in collaborazione con l’università di Yale, per stabilire quale sia il messaggio migliore per convincere la gente a vaccinarsi.

Potete leggere l’intero studio a questo indirizzo, fra i trial clinici seri, quelli che riguardano i test di svariate cure, anche per il Covid-19, fra cui la sieroterapia. Vediamo un po’ come funziona il Trial, terminato il giorno 8 luglio.

Al campione, diviso in 15 parti, viene proposto un messaggio per valutare la sua efficacia nel convincere le persone con le seguenti caratteristiche:

2 /15 riceve il messaggio di controllo, neutrale, legato ai semi per uccelli;

3/15 riceve un messaggio basato su dati oggettivi legati all’efficacia dei vaccini su dati scientifici;

1/15 riceve un messaggio sulla limitazione delle libertà personali legate alla mancanza di vaccinazione;

1/15 riceve un messaggio di carattere economico, su come la vaccinazione di massa venga a migliorare la libertà economica delle persone

1/15 riceve un messaggio egoistico, nel quale si punta fortemente sulla paura del singolo di ammalarsi;

1/15 riceve un messaggio legato alla possibilità di rendere la comunità più sicura attraverso le vaccinazioni;

1/15 riceve un messaggio che pone in evidenza come ci sia la possibilità di essere tutti più ricchi se si fosse tutti vaccinati;

1/15 riceve un messaggio colpevolizzante sul fatto di poter mettere a rischio gli altri o la comunità senza il vaccino;

1/15 riceve un messaggio che punta sull’imbarazzo per la persona se facesse ammalare qualcuno della propria comunità;

1/15 riceve un messaggio che gioca sulla rabbia delle persone che scoprissero di aver contagiato qualcuno;

1/15 riceve un messaggio basato sulla fede generica nella scienza;

1/15 riceve un messaggio che mette in contrasto i coraggiosi che si fanno vaccinare nei confronti dei vigliacchi che non lo fanno.

Il test da un lato è interessante, dall’altro fa venire dei dubbi: se il vaccino è efficace e vale un sistema di decisione democratico, perchè bisogna puntare su dei giochetti di carattere comunicativo?

scenarieconomici.it