Migranti, ecco come funziona la truffa sulla sanatoria

Di Francesco Storace – Un bell’imbroglio con la sanatoria Bellanova. Lo ha scoperto Fratelli d’Italia, che ne ha chiesto conto con un’interpellanza al governo. Falsificano i documenti per ottenere la «regolarità» che si ottiene a suon di soldi. La denuncia è netta. Abbiamo intervistato il presidente dei deputati di FdI, Francesco Lollobrigida, che con l’on. Andrea Delmastro ha sottoscritto l’interpellanza.

«In un servizio andato in onda su Rainews 24 la mattina del 29 luglio è stato denunciato un uso fraudolento della sanatoria sui lavoratori immigrati voluta dai ministri Bellanova e Catalfo. Abbiamo quindi approfondito l’inchiesta e presentato una interpellanza parlamentare su quanto emerso. In sintesi, la frode consiste nell’ottenere un certificato retrodatato attestante la permanenza sul territorio italiano, utile a ottenere i requisiti voluti dal Ministro per la sanatoria.