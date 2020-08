Governo trasferisce migranti positivi a Caltanissetta, sindaco scrive alla Procura

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino (M5S) ha scritto una lettera alla Procura della Repubblica nissena “per accertare eventuali responsabilità rispetto all’invio dei migranti positivi a Caltanissetta” . Sono sette i migranti degli oltre 300 arrivati ieri sera dalla tensostruttura di Porto Empedocle (Agrigento), come apprende l’Adnkronos, risultati positivi al Covid 19. Il tampone su tutti i migranti in transito è stato eseguito ieri. Tre dei sette migranti contagiati sono ricoverati e quattro sono in isolamento.

“L’accoglienza è sacrosanta è un dovere morale, ma non sulle spalle dei cittadini e prima ancora dei sindaci che subiscono le decisioni dall’alto – dice – Chi non ha controllato deve rispondere delle proprie azioni. Io non posso consentire che in una città covid free da 55 giorni vengano trasferiti tra l’altro senza ragione, perché il luogo deputato è Palermo, dei soggetti positivi. Loro arrivavano da Porto Empedocle la responsabilità prima è dell’Asp della provincia da dove sono partiti. Adesso voglio risposte”.