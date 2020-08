“I migranti rendono più della droga”. Gli italiani no

Condividi

Erice, Trapani. Donna anziana, con la schiena curva, cerca di aiutare suo figlio in gravissime condizioni. Si chiama Simone ed ha 50 anni. La madre 76enne, che si prende cura di lui, amenta di essere abbandonata dalle Istituzioni. Ai già gravi problemi, ora si aggiunge anche lo sfratto. Al governo degli indegni questo dramma non interessa.

