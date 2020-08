Coronavirus, Russia: da ottobre vaccino gratis per tutti

Condividi

Nella ‘corsa’ a immunizzare la popolazione contro il nuovo coronavirus, c’è già un primo vincitore: la Russia ha annunciato che ad ottobre inizierà la grande campagna di vaccinazione; il vaccino ha già terminato i trial clinici e a brevissimo otterrà l’autorizzazione.

Il governo non ha fornito alcuna informazione sul tipo di vaccino utilizzato, ma il ministro della salute, Mikhail Murashko, ha aggiunto che sarannno immunizzati per primi medici e insegnanti e che le prime dosi cominceranno ad essere inviate alle regioni russe dal 10 agosto.







L’agenzia Reuters, citando fonti anonime, ha aggiunto che il primo potenziale vaccino russo sarà approvato dalle autorità locali già questo mese.

“Gli studi clinici sul vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato dal centro Gamalei (il Centro nazionale per la ricerca epidemiologica e la microbiologia; ndr) si sono conclusi ed ora sono in fase di preparazione i documenti per la registrazione”, ha spiegato il ministro.

“Abbiamo in programma di avviare la più ampia campagna di vaccinazione, che verrà gradualmente aggiunta al nuovo sistema di assistenza, a partire da ottobre”. Il che vuol dire che ovviamente il vaccino sarà gratis.

E non basta: perchè il ministro ha aggiunto che un secondo vaccino russo, sviluppato dal centro Véctor, è attualmente nella fase dei test clinici; e che il ministero della Salute si aspetta “nel prossimo mese e mezzo o due” di ricevere altre due richieste di autorizzazione a condurre studi clinici su nuovi vaccini. AGI.IT