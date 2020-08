Moretti (Pd): usare Recovery fund per incentivare la parità di genere

Condividi

Alessandra Moretti (Pd): “Bene la proposta bipartisan delle donne affinché le risorse del Recovery Fund siano usate anche per incentivare la parità di genere e l’empowerment femminile. In Europa ci siamo già mobilitate con @pinapic (Pina Picierno) e le colleghe del gruppo The Progressives.