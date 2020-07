Migranti, carabinieri presi a morsi nel centro di accoglienza

Di Elena Barlozzari – – Due carabinieri aggrediti da un ivoriano di trent’anni che non ne voleva sapere di lasciare il centro di accoglienza in cui era alloggiato. È l’ennesimo effetto collaterale della raffica di sbarchi che si stanno registrando sulle nostre coste in queste calde e tormentate settimane estive.

Una vera e propria emergenza che sta mettendo in difficoltà i territori chiamati ad accogliere gli stranieri che non trovano spazio negli hotspot lampedusani. È il caso di Cori. In questo comune della provincia di Latina verranno dirottati alcuni dei 57 naufraghi, perlopiù tunisini, sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa. Sono parte dei 520 migranti che martedì scorso hanno lasciato la tensostruttura di Porto Empedocle per essere trasferiti nei centri di accoglienza di Lazio (320) e Piemonte (200).