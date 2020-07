Milano, Silvia Sardone denuncia: “Docce alla Stazione Centrale”

Condividi

“La Stazione Centrale sempre più nel degrado: tra bivacchi, spacciatori e ubriachi stranieri ciondolanti ora spuntano pure le docce improvvisate degli immigrati”, denuncia Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano. La Sardone ha fotografato stamattina: un immigrato che si lavava tranquillamente in Piazza Duca d’Aosta. ” Lo spettacolo è sempre più desolante. La Stazione Centrale è quotidianamente zona di spaccio, risse, aggressioni, rapine e purtroppo anche violenze sessuali”.

La Sardone attacca poi il sindaco Sala: “Il Comune di Milano, a guida Pd, nasconde questa situazione, parla di percezione quando, invece, degrado e insicurezza sono una costante quotidiana. Gli sbarchi aumentano e si moltiplicano i clandestini in città che finiscono a delinquere, tra furti e spaccio. La riqualificazione della zona è un miraggio e le piazze intorno alla Stazione sono sempre di più preda di balordi nel totale disinteresse della maggioranza di sinistra. Questo è il modello Milano di cui si vanta il sindaco? Non ne possiamo più di un Sindaco inesistente, Milano non merita questi spettacoli…”, conclude la Sardone. liberoquotidiano.it