Costituzionalista Cassese: “Proroga emergenza è illegittima”

Condividi

“Abbiamo reagito bene all’emergenza anche se tutte le norme sono state impostate, secondo me, in maniera sbagliata. La società è stata migliore del proprio governo”. Così Sabino Cassese, costituzionalista, ospite di Agorà, secondo cui se viene prorogato lo stato di emergenza si adotta “un provvedimento sia illegittimo che inopportuno”.

“Si dichiara lo stato di emergenza ma la domanda è: siamo in uno stato di emergenza in questo momento? Inoltre – aggiunge Cassese – viene data la spiegazione che bisogna comprare i banchi monoposto per le scuole e le mascherine. Lo stato è in condizioni tali che ha bisogno di dichiarare lo stato di emergenza per acquistare banchi e mascherine?”.

“Se ci fosse realmente uno stato di emergenza si potrebbe dichiarare ufficialmente in un’ora perché basta la delibera del consiglio dei ministri” conclude il costituzionalista. adnkr