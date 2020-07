Calabria, corruzione: rinviato a giudizio ex governatore Pd

CATANZARO, 24 LUG – Il gup del Tribunale di Catanzaro Alfredo Ferraro ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti dell’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, dell’ex assessore e consigliere regionale del Pd Nicola Adamo, del segretario del Psi Luigi Incarnato, e altri imputati. Non luogo a procedere, come chiesto dall’accusa, per il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto.

Il procedimento nasce dall’inchiesta della Dda di Catanzaro “Passepartout” su presunte irregolarità in alcuni appalti a Cosenza, tra i quali quello della metropolitana leggera Cosenza-Rende e per la realizzazione del nuovo ospedale.

Il processo, che avrà inizio il prossimo 27 aprile davanti al Tribunale collegiale di Catanzaro, è stato disposto anche per Luca Morrone, Luigi Giuseppe Zinno, Giuseppe Lo Feudo, Pietro Ventura, Antonio Capristo, Giuseppe Trifirò, Santo Marazzita, Giulio Marchi, Armando Latini, Giovanni Forciniti e Fortunato Varone.