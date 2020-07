Brindisi: 20 migranti fuggono dalla quarantena

Brindisi, Restinco: 20 migranti fuggiti dal centro di quarantena.

BRINDISI – Sono in corso le ricerche di 20 tunisini fuggiti alle prime luci di oggi (venerdì 24 luglio) dal Cara-Cpt di Restinco, trasformato dalla scorsa settimana in centro di quarantena per i migranti che approdano sulle coste italiane. Fra i fuggitivi non c’è l’uomo risultato positivo al Covid a seguito di tampone cui è stata sottoposto poche ore dopo il suo arrivo e messo in isolamento rispetto al resto del gruppo.

Da quanto appreso, inizialmente la fuga ha coinvolto 30 persone, tutte di nazionalità tunisina, di cui nove rintracciate nel giro di pochi minuti. Un paio di migranti sono stati condotti in Pronto soccorso con sospette fratture alle caviglie che si sarebbero procurati saltando dalle mura di cinta. “

