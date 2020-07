Migranti, Fico: modificare i decreti sicurezza

“I decreti sicurezza, dopo anche i rilievi della Corte costituzionale e la lettera del Presidente della Repubblica, credo che vadano modificati”. Lo ha ribadito il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio.

Più in generale, ha aggiunto, “questo è uno dei tanti casi in cui non andavano fatti decreti, quando si parla di tematiche così complesse come l’immigrazione i decreti possono polarizzare lo scontro perchè il tempo è poco, mentre si potrebbe fare un una legge di iniziativa parlamentare, anche se si vogliono fare delle modifiche, con il tempo giusto per affrontare tematiche così importanti”. (Adnkronos)