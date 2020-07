Recovery Fund, Conte: “La UE e’ stata all’altezza della sua storia”

Condividi

L’Ue sta affrontando una crisi che ha coinvolto i Paesi e scosso la vita dei cittadini europei, costringendo a riconsiderare in modo repentino prospettive e sviluppo. Nel corso di questi mesi l’Ue ha saputo rispondere con coraggio e visione fino ad approvare per la prima volta un ambizioso programma di bilancio. Si e’ radicato un mutamento di prospettiva”.

Cosi’ il premier Conte in Aula al Senato riferendo a Palazzo Madama sull’esito del vertice Ue. “Si e’ trattato di un confronto straordinario anche in termini di complessita’. L’intesa raggiunta rappresenta senza dubbio un passaggio fondamentale che ci spinge ad affermare che l’Ue e’ stata all’altezza della sua storia”, ha aggiunto riferendo a Palazzo Madama. ansa

Ecco “l’altezza della storia”

Gli 81 miliardi che non dovremo ridare indietro, in realtà vengono presi da un fondo per il quale noi italiani sborseremo 55 miliardi. 81 – 55 = 26 miliardi che ci saranno versati in 5 o 6 anni, previe riforme.