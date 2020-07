Migranti, 131 soccorsi e riportati in Libia

“Sono stati riportati in Libia questa mattina dalla guardia costiera 131 migranti. Tra loro, 13 minori”. E’ quanto si legge in un tweet dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni. “I team dell’Oim erano al punto di sbarco a Tripoli per fornire la necessaria assistenza di emergenza ai migranti”.

“Stanotte le circa 120 persone (infine 131) sul gommone in pericolo sono state trovate dalla cosiddetta guardia costiera libica e riportate in Libia – si legge in un tweet Alarm Phone