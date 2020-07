Coldiretti: 4 milioni di nuovi poveri in autunno

“Salgono a 4 milioni i nuovi poveri che con l’aggravarsi della situazione in autunno saranno costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o soprattutto con la distribuzione di pacchi alimentari”. Lo evidenzia una analisi presentata nel corso dell’assemblea della Coldiretti sugli effetti provocati dalle crescenti difficoltà economiche ed occupazionali causate dall’emergenza coronavirus. “Un problema drammatico che non può essere dimenticato nell’utilizzo delle risorse che arriveranno grazie al Recovery fund”, segnala l’associazione. (i primi fondi del recovery fund arriveranno FORSE a fine 2021 o inizio 2022, ndr)

“Si tratta della punta dell’iceberg delle situazioni di difficoltà con il 38,4% degli italiani che ha risorse liquide disponibili per non più di 3 mesi per spese essenziali come quelle per il cibo o per il riscaldamento”, sottolinea Coldiretti citando l’indagine Isf Bankitalia condotta a maggio dalla quale emerge anche che “il 40% degli individui indebitati dichiara di avere già difficoltà nel sostenere le rate del mutuo”.