Bellanova: riforma Pac con lotta agli sprechi alimentari

BRUXELLES – Integrare la riforma della Pac e la strategia Farm to Fork attraverso la lotta agli sprechi alimentari. Lo ha proposto la ministra all’agricoltura Teresa Bellanova intervenendo al Consiglio Agricoltura in corso a Bruxelles. Ci vogliono “regole e politiche incentivanti” a livello europeo, ha detto la ministra. La prima riunione da mesi con la presenza dei ministri coincide con l’avvio del semestre di presidenza tedesco e l’inaugurazione del dibattito sulla strategia dal produttore al consumatore (Farm to Fork), che prevede target al 2030 per rendere più sostenibile il sistema agroalimentare europeo.

Nell’ambito della Pac, sottolinea Bellanova, questi obiettivi non dovrebbero assumere la forma di raccomandazioni per Paese, come vuole fare la Commissione, ma di linee guida comuni decise a livello Ue.