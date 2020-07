Paragone: Castelli contro i ristoratori è il punto più basso di un governo incapace

Condividi

Gianluigi Paragone: “Le vergognose parole della Castelli contro i ristoratori sono il punto più basso di un governo incapace e arrogante con chi è in difficoltà, ma si fa servile pecorella con i più forti.

A proposito, presidentiello Conte, com’era quella cosa che in Europa era tutto ok e che l’Italia finalmente conta? Cambiate business e levatevi di torno…”