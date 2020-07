Di Stefano (M5s): mai così orgoglioso di un premier come di Conte

Manlio Di Stefano: “Mai mi sono sentito così orgoglioso di un Presidente italiano come lo sono di Giuseppe Conte. Tenace, capace, orgoglioso dell’Italia.

La trattativa al Consiglio Europeo è fondamentale per il Paese, certamente, ma in realtà per l’intera Unione Europea.

Dobbiamo sostenerlo tutti”