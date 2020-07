“Come Cristo costretti a fuggire”, terzo video di Bergoglio per la giornata del migrante

Si intitola “Ascoltare per riconciliarsi” ed è il terzo video promosso dal Papa, tramite la sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in programma il 27 settembre sul tema: “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”.

In vista dell’importante appuntamento, dedicato quest’anno in particolare alla questione degli sfollati interni, Francesco ha realizzato, ogni mese, altri due video sui sotto-temi presenti nel suo Messaggio: il primo è stato “Conoscere per comprendere” e il secondo “Farsi prossimo per servire”.

Il terzo video, appena pubblicato, offre la testimonianza di vita di una sfollata interna che spiega come il lavoro di squadra e l’accettazione reciproca possono creare un futuro più luminoso e una coesistenza pacifica tra persone di diverse religioni. Nel video, il Santo Padre ci invita a un ascolto attento e umile, mediante il quale possiamo veramente riconciliarsi. AGENSIR