Toninelli: “Forza Presidente Conte, l’Italia è tutta con te!”

L’ex ministro Danilo Toninelli (M5s): “La trattativa in Europa si sta rivelando lunga e complicata. I Paesi frugali stanno bloccando l’Europa in uno dei momenti più decisivi della sua storia. Oggi servono risorse urgenti per ripartire, non ciechi egoismi. Forza Presidente Conte, l’Italia è tutta con te!”