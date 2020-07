Gualtieri: “Mai escluso il ricorso al Mes”

A Bruxelles si decide il destino dei Paesi più colpiti dalla crisi economica in seguito alla pandemia da Coronavirus, tra questi c’è l’Italia: è il giorno del Recovery Fund. Di tutti questi temi, parla in un’intervista al Corriere della Sera il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che tiene viva la possibilità di ricorrere al Mes: “Il governo non ha mai escluso l’uso della nuova linea di credito dl Mes”.

Sul Recovery Fund: “È decisivo – dice Gualtieri al Corriere – chiudere il negoziato al più presto, se possibile già in questo Consiglio europeo. Io sono fiducioso. I dati economici, come ha ricordato Christine Lagarde, ci dicono che una rapida implementazione del programma Next Generation Eu è essenziale per raggiungere una ripresa solida, sostenibile, orientata al futuro e capace di salvaguardare il mercato unico. Su questa posizione, che l’Italia ha sostenuto fin dall’inizio con forza, è maturato un largo consenso il che rappresenta una novità politica di straordinario rilievo. La proposta di Charles Michel conferma l’ammontare complessivo, la ripartizione tra trasferimenti e prestiti e l’architettura del Recovery Fund. E non era scontato. Ci batteremo con forza per non modificare questi elementi. Esistono inoltre alcune criticità in quella proposta su cui saremo molto determinati”.