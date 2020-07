Firenze: lite tra stranieri a colpi di catena

Firenze, 15 luglio 2020 – Lite in strada a colpi di catena tra due persone la notte scorsa a Firenze, in via di Novoli. Sul posto è intervenuta la polizia, avvisata dai residenti della zona. Un 33enne del Marocco, trovato con la catena ancora in mano, è stato denunciato. Portato in questura, ha tirato calci contro gli agenti e rotto un vetro degli uffici della polizia.

Per questo, oltre che del reato di porto di oggetti atti a offendere dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Denunciato anche l’altro partecipante alla lite, un 30enne suo connazionale, risultato essere in Italia senza permesso di soggiorno. lanazione.it