Farnesina: contributi a privati italiani e stranieri per attuare iniziative umanitarie

La Direzione Generale per la Mondializzazione (DGMO) e la Direzione Generale Affari Politici (DGAP) della Farnesina bandiscono un avviso di pubblicità per l’erogazione di contributi a soggetti privati, italiani e stranieri, per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l’attuazione di iniziative umanitarie.

Si rinnova così una forma innovativa di partenariato pubblico-privato che, avvalendosi del coinvolgimento e delle competenze della società civile, contribuisce a rafforzare la credibilità e l’efficacia della politica estera italiana nel mondo.