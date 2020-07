Crollo demografico, Rossi (Pd): dare la cittadinanza agli immigrati

Enrico Rossi, governatore della Toscana: “L’Italia, ormai da tre anni, perde in termini di popolazione 190.000 abitanti, qualcosa come una città come Prato.

Significa declino, invecchiamento, perdita di ricchezza e di futuro.

Occorre una politica che dia sicurezza, lavoro e serenità, asili nido e scuola gratuita e case popolari alle nuove generazioni perché possano prospettarsi un futuro con i figli. Ma occorre anche cambiare le politiche verso l’immigrazione, decidere per la cittadinanza dei giovani e dei ragazzi immigrati, per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati, superando la legge Bossi Fini e gli infami e anticostituzionali decreti antimmigrati di Salvini.”