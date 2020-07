Le Migliori Applicazioni per Montare Video per TikTok

Diventare celebrità online in un istante, guadagnando milioni di follower come se nulla fosse, non è mai stato così facile. La tendenza si è originata con YouTube e si è estesa ad altri social media, tra cui TikTok e Instagram. TikTok ha già conquistato da tempo il mercato Asiatico, ma negli ultimi anni ha letteralmente iniziato a impazzare anche dall’altra parte del globo, trasformandosi in un fenomeno internazionale.

Distinguersi dalla massa, su TikTok, non è proprio una passeggiata. La competizione è agguerrita e bisogna fare del proprio meglio per incrementare la qualità dei contenuti condivisi, se si vuole avere una speranza. A questo proposito, in questo articolo vi presenteremo le applicazioni migliori per creare e montare video per TikTok, così da aiutarvi ad attirare milioni di visualizzazioni.

Come Usare Gli Strumenti di Montaggio di TikTok

TikTok non permette solamente di visualizzare i contenuti pubblicati da altri, ma supporta anche la registrazione e il montaggio dei propri. Gli strumenti di modifica messi a disposizione dall’app sono di livello base ma possono comunque permettere di perfezionare i video di 15 o 60 secondi da pubblicare su TikTok.

Per iniziare a creare un nuovo video bisogna prima di tutto premere l’icona a forma di + collocata in basso alla schermata principale dell’applicazione. Fatto ciò, premete sul pulsante rosso Video nella finestra di registrazione. Prima di cominciare a registrare, consigliamo di premere il pulsante Aggiungi Suono per importare una canzone o un effetto sonoro da applicare al video che state creando.

L’applicazione permette anche di controllare la velocità di riproduzione dei video, applicare filtri ed effetti oppure attivare la modalità Beauty prima di iniziare a registrare. I video registrati con TikTok non possono superare i 60 secondi, ma sono presenti strumenti a sufficienza per realizzare contenuti d’impatto, compresi adesivi, effetti vocali, filtri, effetti visivi e persino livelli testuali.

Ogni video creato con TikTok è diverso e unico. Anche per questo è consigliato testare le varie opzioni per cercare di trarre il massimo dai filmati registrati con l’app. TikTok permette di accorciare i video più lunghi di 15 o 60 secondi (a seconda della modalità) e di regolare il volume sia del video originale che della musica aggiunta.

Se le opzioni di montaggio messe a disposizione da TikTok non vi bastano, potete facilmente risolvere il problema premendo il pulsante Carica, posto in basso a destra della finestra di registrazione.

Questa opzione permette di caricare video montati e perfezionati utilizzando un’applicazione di montaggio professionale. Una volta completata la fase di montaggio e caricato il video su TikTok, è possibile aggiungere descrizioni, scegliere se abilitare commenti e reazioni, oppure consentire ai follower di creare duetti.

Le Migliori Applicazioni per Montare Video per TikTok

Come avrete capito, gli strumenti di montaggio messi a disposizione da TikTok non permettono di eseguire modifiche complesse e avanzate. Ecco perché sempre più utenti di TikTok scelgono di fare affidamento su applicazioni di terze parti, da utilizzare per migliorare la qualità dei contenuti che condividono su questo social network. Continuate a leggere per scoprire quali sono le applicazioni di montaggio migliori da usare su iOS, Android, Mac e Windows per creare video da condividere su TikTok.

1. iMovie

Disponibile Per: Mac, iOS

Cosa Ci Piace:

Gratis e semplice da usare

Ricca raccolta di musica ed effetti sonori

Temi e modelli di trailer completamente personalizzabili

Nel corso degli ultimi due decenni, iMovie è divenuto uno dei servizi di montaggio più usati da utenti di iPhone, iPad e Mac, soprattutto quelli che non dispongono di competenze avanzate. iMovie permette di scegliere tra ben 14 modelli di trailer e 8 temi, così da permettere di unire clip video e creare facilmente musica di sfondo.

In aggiunta, questo video editor per dispositivi iOS e Mac conferisce accesso a tutti gli strumenti necessari per tagliare i filmati, creare l’effetto PIP e quello Green Screen e ancora registrare voce fuori campo per ogni video. Tutte queste funzionalità rendono iMovie il prodotto perfetto per creare e montare video per TikTok.

Contro:

Non permette di aggiungere la propria musica personale ai progetti

Manca di opzioni di montaggio avanzate

2. Adobe Rush

Disponibile Per: Windows, Mac, Android, iOS

Cosa Ci Piace:

Permette di condividere i video direttamente su TikTok

Disponibilità multi-piattaforma

Compatibile con i prodotti professionali Adobe per il montaggio video

Non serve essere un/una professionista del montaggio per creare e montare video usando Adobe Rush. Quest’applicazione multi-piattaforma facilita in modo estremo la creazione di brevi video da condividere sui social. Regolare il rapporto di aspetto, applicare effetti di gradazione cromatica e usare i modelli di motion graphic messi a disposizione sono solamente alcune delle possibilità messe a disposizione degli utenti di quest’app.

Come se non bastasse, Adobe Rush permette di personalizzare i valori di Esposizione, Vividezza e Ombre per tutti i video importati. Purtroppo, la versione gratuita dell’app comprende funzionalità limitate ed è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale per ampliare lo spazio di archiviazione cloud disponibile o poter esportare una quantità illimitata di video ogni mese.

Contro:

L’app non è disponibile in tutto il mondo

La versione gratuita permette di esportare un massimo di 3 video al mese

3. InShot Video Editor

Disponibile Per: Android, iOS

Cosa Ci Piace:

Ottime opzioni per la condivisione sui social media

Comprende un set versatile di strumenti di montaggio

Procedura di sincronizzazione audio/video impeccabile

Se siete alla ricerca di un’applicazione per il montaggio che consenta di elaborare i filmati e condividerli direttamente su TikTok o altri social media, allora InShot è la soluzione che fa al caso vostro. L’app permette di eseguire tutte le operazioni di montaggio fondamentali direttamente con i propri dispositivi iOS e Android. Accorciare e ritagliare video, alterarne la velocità di riproduzione e combinare più clip è un gioco da ragazzi con InShot.

L’applicazione permette anche di attingere a un’ampia gamma di effetti audio e video, e permette di importare la propria musica personale. Tuttavia, InShot non comprende una raccolta integrata di canzoni royalty-free e ciò limita non poco il potenziale creativo dell’utenza, nel caso in cui non si disponga dei diritti per l’utilizzo di una determinata canzone.

Tutti i video creati con la versione gratuita di InShot comprendono una filigrana

Bisogna effettuare acquisti in-app per rimuovere le pubblicità

4. Timbre

Disponibile Per: Android

Cosa Ci Piace:

Supporta tutti i formati audio e video più comuni

Dispone di funzioni per la conversione audio e video

Permette di regolare facilmente la velocità di riproduzione di audio e video

Timbre è progettato per tagliare e convertire file audio e video. Creatori e creatrici di video per TikTok che necessitano di un’applicazione che consenta di creare GIF e rimuovere parti di audio e video, dovrebbero decisamente considerare il download di Timbre per Android.

Oltre alla funzionalità di conversione, Timbre mette a disposizione un pratico strumento per personalizzare la frequenza di bit e ridurre le dimensioni dei file. Purtroppo, però, a parte tagliare, unire, accorciare e comprimere video e audio, Timbre non permette di fare molto altro. Mancano opzioni per applicare effetti, aggiungere livelli testuali, regolare i valori di luminosità e contrasto e molto altro.

Contro:

Manca di una raccolta audio integrata

Non permette di visualizzare i video in anteprima

5. FUNIMATE

Disponibile Per: iOS, Android

Cosa Ci Piace:

Ampia gamma di effetti visivi

Possibilità di scegliere tra numerose transizioni

Condivisione agevole dei video su TikTok, Instagram e Facebook

La creazione di brevi video per TikTok è resa molto più semplice dalla possibilità di applicare transizioni tra due clip oppure aggiungere effetti musicali. Per questa ragione, FUNIMATE è una delle migliori app di montaggio da usare per video di TikTok, giacché offre oltre cento effetti visivi e permette di crearne di nuovi da zero.

In aggiunta, ogni utente può partecipare alle sfide giornaliere di FUNIMATE, ricevere un riconoscimento dalla comunità musicale dell’app e postare video su TikTok e altri social media. Per accedere a tutte le funzioni di FUNIMATE è necessario effettuare un acquisto in-app.

Contro:

La versione gratuita di FUNIMATE applica una filigrana sui video

Non sono presenti opzioni per la gradazione dei colori

6. VIZMATO

Disponibile Per: Android, iOS

Cosa Ci Piace:

Divertenti funzioni per la modulazione vocale

Temi video facilmente personalizzabili

Ottime opzioni per il playback

Installare quest’applicazione sul proprio dispositivo iOS o Android significa ottenere molto più che un semplice video editor. Ogni utente dell’app diviene parte integrante della comunità creativa di VIZMATO.

VIZMATO conferisce accesso a oltre venti temi, nonché a più di cento suoni da utilizzare per qualsiasi progetto da creare. L’applicazione è inoltre dotata di un Registratore Video HD Pro che permette di applicare effetti visivi e riprodurre musica in tempo reale durante le fasi di registrazione. Queste caratteristiche rendono VIZMATO la scelta ideale per chi desidera creare video con sincronizzazione labiale, in playback.

Contro:

Bisogna eseguire l’upgrade alla versione pro per rimuovere la filigrana dai video

È più costoso rispetto ad altre app di montaggio

7. YouCut

Disponibile Per: Android

Cosa Ci Piace:

Interfaccia semplice e funzionale

Permette di creare colonne sonore per video e slideshow

Non applica filigrane ai video

Unire più clip video con YouCut impiega pochissimi secondi. L’applicazione permette anche di rimuovere porzioni specifiche che non volete includere nella versione finale dei video, applicare effetti visivi oppure aggiungere una canzone dall’ampia raccolta musicale dell’app.

YouCut rende inoltre possibile perfezionare i colori delle foto e dei video, selezionare il rapporto di aspetto e cambiare lo sfondo. Quando siete soddisfatti del montaggio realizzato, potrete salvare il video sul dispositivo o condividerlo su Instagram, Facebook e TikTok.

Contro:

Manca di opzioni per la registrazione audio

Comprende pubblicità e acquisti in-app

8. Splice

Disponibile Per: iOS

Cosa Ci Piace:

Presenza di potenti strumenti per il montaggio audio

Sincronizzazione automatica audio/video

Funzioni integrate per la registrazione vocale

Splice permette di eseguire tutte le operazioni di montaggio fondamentali (come ritagliare o accorciare le clip) in modo semplice e diretto. Oltre alla possibilità di gestire e personalizzare i contenuti nel modo che si preferisce, l’applicazione vanta una funzionalità che sincronizza video e musica in modo automatico.

Splice supporta il montaggio audio multi-traccia, permettendo di realizzare musica di sottofondo perfetta per i video da condividere su TikTok o altri social media. Installando Splice sul vostro dispositivo iOS, otterrete accesso anche a un registratore vocale che vi permetterà di aggiungere la voce fuori campo ai vostri video.

Contro:

La versione gratuita di Splice comprende funzioni limitate per il montaggio audio e video

Non è possibile condividere i video direttamente su TikTok

9. Filmmaker Pro Video Editor

Disponibile Per: iOS

Cosa Ci Piace:

Supporta i video in 4K

Offre ben 72 tracce audio

Ricca selezione di sovrapposizioni, adesivi e illustrazioni

Se siete alla ricerca di un’applicazione che vi permetta di creare video dall’aspetto professionale da condividere su TikTok, Filmmaker Pro Video Editor è probabilmente il prodotto che fa al caso vostro. L’app permette di realizzare una quantità infinità di progetti, connotandosi come la scelta ideale per chi desidera creare e condividere video su TikTok su base quotidiana.

Con Filmmaker Pro Video Editor, applicare transizioni, modificare la velocità di riproduzione dei video e inserire audio con dissolvenza in entrata o in uscita è semplicissimo anche per chi non ha alcuna esperienza di montaggio. Ciononostante, alcune delle funzionalità più avanzate potrebbero confondere gli utenti alle prime armi.

Contro:

È necessario effettuare un acquisto in-app per poter utilizzare la raccolta di effetti sonori

I video creati con la versione gratuita di Filmmaker Pro comprendono una filigrana

Disponibile Per: Android, iOS

Cosa Ci Piace:

Supporta il montaggio audio e video multi-traccia

Comprende opzioni per la registrazione vocale

Ampia gamma di effetti sonori e visivi

Volete che i vostri video di TikTok raggiungano un livello mai visto prima? Allora vi consigliamo di montarli con FilmoraGO. Questo video editor per dispositivi Android e iOS dispone di tutti gli strumenti necessari per elaborare audio e video con facilità.

Accanto a centinaia di effetti, adesivi e filtri, FilmoraGO mette a disposizione una raccolta musicale che comprende canzoni famose ed effetti sonori di ogni genere. La timeline dell’applicazione permette di aggiungere nuove tracce audio, facilitando la sincronizzazione audio/video, indispensabile per i progetti di qualità. Come se non bastasse, FilmoraGO permette di regolare il volume dell’audio aggiunto alla timeline in modo estremamente rapido e semplice.

Contro:

Bisogna sottoscrivere un abbonamento per rimuovere la filigrana

Assenza di opzioni per registrare video

Montare Video per TikTok con Filmora9

Disponibile Per: Mac, Windows

Cosa Ci Piace:

Supporta il montaggio in 4K

Fornisce centinaia di effetti sonori e visivi

Potenti strumenti per il montaggio audio e video

Filmora9 conferisce accesso a tutti gli strumenti di montaggio necessari per creare video musicali o divertenti da condividere su TikTok. Questo software professionale per computer Mac e Windows permette di montare i filmati registrati con action cam, smartphone, fotocamere DSLR e ogni genere di fotocamera digitale.

Accorciare o tagliare le clip video, creare sottofondi musicali per un filmato, modificare la risoluzione di ogni progetto e selezionarne il rapporto di aspetto sono solo alcune tra le infinite operazioni eseguibili con l’eccezionale Filmora9. Le funzionalità di esportazione comprese in questo programma di montaggio non lasciano a desiderare e rendono possibile scegliere il dispositivo su cui si intende riprodurre un video, permettendo di salvarlo localmente oppure di condividerlo direttamente su canali Vimeo o YouTube.

Contro:

Non permette di esportare i video direttamente su TikTok

Richiede competenze di montaggio di livello base

Conclusioni

TikTok ha già ammaliato milioni di creatori e creatrici di contenuti da ogni angolo del globo e siamo certi che la popolarità dell’applicazione non farà altro che aumentare. Se volete entrare a far parte di uno dei social network con la crescita in assoluto più rapida, dovete assicurarvi di realizzare e condividere video che siano in grado di distinguersi dalla massa. Tutte le applicazioni di montaggio che vi abbiamo presentato nell’articolo permettono di massimizzare la qualità dei contenuti da condividere su TikTok. Ci auguriamo che riusciate a trovare quella che fa al caso vostro. Allora, quale applicazione sceglierete per montare i vostri video per TikTok? Non vediamo l’ora di leggere i vostri commenti.