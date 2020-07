Polonia, Fontana (Lega): congratulazioni a Duda, lavoriamo per un’Europa più giusta

VARSAVIA, 13 LUG – “Congratulazioni per la vittoria elettorale al presidente polacco Andrzej Duda. Il successo ottenuto è il segno dell’ottimo lavoro fatto. Buon lavoro per i prossimi anni di mandato. Siamo pronti a collaborare per la costruzione di un’Europa migliore e più giusta”. Così il vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana, ex ministro agli Affari europei.

Congratulazioni a Duda per il successo ottenuto e il lavoro fatto? Caro Lorenzo, si chiama COERENZA.

di Armando Manocchia

Duda è stato eletto perchè contrario all’Unione europea e contrario all’euro, esattamente come lo eravate voi prima della metamorfosi. Avete ottenuto risultati impensabili proprio perchè portavate avanti la mission di UEXIT e EUREXIT. Poi avete cambiato idea. E non c’è nulla di strano se ci si assume la consapevolezza di aver TRADITO il proprio elettorato e quello di altri.

Mi fa pena l’appello a Duda per “collaborare per la costruzione di un’Europa migliore e più giusta”. L’Europa migliore e più giusta si ottiene solo mettendo al bando l’Unione europe e l’euro, e ristabilendo l’indipendenza e la sovranità monetaria, giuridica, politica e economica di ogni Paese membro. Se si riuscirà a farlo, bene. Diversamente, dall’attuale guerra economica tra noi e alcuni Paesi membri, si passerà ad altro tipo di guerra e allora ve ne assumerete una ulteriore responsabilità, per le cazzate che avete fatto da far concorrenza persino ai falcemartellati a 5 stelle.

Armando Manocchia