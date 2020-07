Salafita arrestato: “Mi sono convertito nel centro sociale Leoncavallo”

Milano – Ha confessato tutto, assumendosi le proprie responsabilità per quella “sbandata” durata alcuni anni, ma garantendo, ora, di aver abbandonato ogni estremismo. N. F., il 38enne italiano originario di Canosa di Puglia e residente a Milano arrestato due giorni fa con l’accusa di fare propaganda per lo Stato islamico, ha confermato quanto ricostruito dai pm Alberto Nobili, Piero Basilone e Leonardo Lesti nel corso dell’interrogatorio di questa mattina di fronte al gip Guido Salvini. “Mi rendo conto di aver sbagliato, ho avuto una sbandata per quelle idee estremiste, l’ho fatto per entusiasmo e ingenuità”, ha spiegato affiancato dal suo avvocato, Domenico Mandalari.

Ma poi “mi sono allontanato completamente da idee come quelle dell’Isis, anzi penso che sia una setta fuori dall’islam”. L’incontro con la fede musulmana, ha aggiunto, è avvenuto attraverso una persona conosciuta anni fa al centro sociale Leoncavallo di Milano, anche lui estremista e poi a sua volta arrestato.