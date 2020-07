Etiopia: aumentano violenze sessuali, matrimoni precoci e forzati

Addis Abeba- Tra gli effetti nefasti che la pandemia ha causato nel mondo c’è il netto aumento di abusi su donne e bambini, esposti alle violenze a causa del confinamento domestico imposto dal lockdown e dalla generale situazione di mancanza di lavoro, impoverimento e, insicurezza alimentare. In Africa, dove si combattono numerose guerre e vi sono i Paesi più poveri o gli slum più affollati del pianeta, i motivi alla base dell’aumento di abusi si moltiplicano probabilmente più che altrove.

In Etiopia, la situazione è allarmante. Già a giugno, la “Women and Children Affairs Bureau” ha rilevato il “contesto preoccupante” con un deciso aumento di bambine violentate e ha sottolineato che la chiusura delle scuole ha favorito il moltiplicarsi di stupri non denunciati, consumati tra le mura di casa. La Chiesa Cattolica, preoccupata dal crescente numero di violenze sulle donne o sui minori durante le fasi di confinamento anti-Covid-19, è scesa in campo. Lo scorso 24 giugno ha ospitato un incontro che intendeva sostenere la campagna #Zim Alilim (“Non starò zitto”) lanciata da alcuni noti artisti etiopi e voleva sollecitare consapevolezza sul fenomeno. Nella riunione rappresentanti delle Chiesa e uomini impegnati nel camp della cultura e dell’arte hanno nuovamente denunciato l’aumento di abusi e di matrimoni precoci e forzati, oltre a numerosi casi di bambine, brutalizzate in casa, rimaste incinte a causa di ripetute violenze.