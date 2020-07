Di Maio: ”Italia cresce in UE, stiamo tornando protagonisti”

“Ogni giorno, ogni rappresentante delle istituzioni deve svegliarsi con un unico pensiero: dare il meglio per il Paese. Per questo, tutti, dobbiamo remare nella stessa direzione per dare stabilità al Paese. Questa la parola chiave: stabilità, soprattutto in una fase così delicata”. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “L’Italia sta crescendo in Europa, stiamo tornando protagonisti su molti dossier”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it