Tunisini in fuga dalla quarantena: tre sono scomparsi

Agrigento – Tunisini in fuga dal centro d’accoglienza: 3 restano feriti e altrettanti sono scomparsi. Scappano dal centro d’accoglienza – destinato alla sorveglianza sanitaria anti-Covid – e, durante la fuga, in tre restano seriamente feriti. Uno, lanciandosi da circa 5 metri d’altezza, ha riportato fratture multiple; un altro, cadendo, s’è spaccato la clavicola e il terzo, giunto a perdifiato all’altezza dello stadio comunale, s’è fratturato una gamba. I tre tunisini – degli otto che, nella tarda serata di ieri, sono fuggiti – sono stati soccorsi da altrettante ambulanze che li hanno trasferiti all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove sono stati ricoverati. E’ stata una notte d’inferno, quella fra mercoledì e oggi, nel piccolo centro di Casteltermini.

“La struttura di via Don Luigi Sturzo, momentaneamente destinata allo svolgimento del periodo di quarantena a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata individuata su disposizione della Prefettura di Agrigento e, ad oggi, ospita 50 migranti di nazionalità tunisina – ha spiegato il commissario straordinario di Casteltermini: Antonio Garofalo – . Nella tarda serata di ieri si sono allontanati in 8, tre dei quali, a causa della fuga, sono rimasti feriti: hanno riportato fratture e sono ricoverati all’ospedale di Agrigento. Due dei migranti in fuga sono stati immediatamente individuati e riportati all’interno della struttura; altri 3 risultano, al momento, irrintracciabili”.





Casteltermini vive, grosso modo, la stessa emergenza di Siculiana. La struttura di via Don Luigi Sturzo, a Casteltermini, opera – secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Agrigento – fino al prossimo 31 luglio, termine in cui cesserà lo stato di emergenza sanitaria nazionale. “In costante contatto con l’ufficio della Prefettura di Agrigento, sono state avviate le ricerche dei tre tunisini non ancora rintracciati – ha chiarito il commissario straordinario di Casteltermini – . Le forze dell’ordine: il reparto ordine pubblico dei carabinieri, la stazione di Casteltermini e la polizia locale stanno, sin dalla notte scorsa, perlustrando il territorio comunale per la ricerca dei fuggitivi”. www.agrigentonotizie.it

