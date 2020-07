Migranti: 618 sbarcati a Lampedusa nelle ultime 24 ore

Raffica di sbarchi a Lampedusa nelle ultime 24 ore: 618 sono i migranti, tra cui donne e minori, arrivati autonomamente con una ventina di imbarcazioni. A soccorrere i diversi gruppi sono stati gli uomini della guardia di finanza e della capitaneria di porto. Ad eccezione di un barcone con 267 persone e un altro con 95 (bengalesi, ndr), i migranti hanno raggiunto l’isola con piccole barche.

In corso il trasferimento dall’hotspot ormai al collasso: un centinaio hanno lasciato l’isola con il traghetto per Porto Empedocle, altri 50 dovrebbero essere trasferiti in serata. tg24.sky.it

I trafficanti del #Bangladesh ("Libya to Italy game") ci informano che un loro barcone con 95 #clandestini è arrivato a #Lampedusa all'una di notte. pic.twitter.com/ljBcMDFwXt — Francesca Totolo (@francescatotolo) July 10, 2020