Conte: “ci avviamo verso proroga dello stato di emergenza”

La proroga dello stato d’emergenza “è una decisione collegiale che va prese in Cdm. Faccio solo una riflessione anticipatoria: l’eventuale proroga dello stato d’emergenza significa che siamo nella condizione di adottare misure necessarie, anche minimali. Non dovete sorprendervi, se non fosse prolungato non avremmo i mezzi necessari per intervenire, anche su territori circoscritti”. Per questo, “ci avviamo verso la proroga della stato di emergenza”.

Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un punto stampa a Venezia. adnkronos

