Da Berlinguer a Morassut, tutto il carrozzone falce e martello contro Salvini

Luigi Berlinguer – “E’ interessante questa concezione di diritti ereditari legata agli edifici… I valori della tradizione comunista non dipendevano certo dalla natura fisica dei muri dove il partito veniva ospitato. La Lega non ha proprio niente da dire se si attacca ai muri…”. All’Adnkronos Luigi Berlinguer, ex ministro della Pubblica Istruzione nei governi Prodi e D’Alema, e cugino dello storico segretario del Pci Enrico, replica con ironia alle parole di Matteo Salvini che annunciando l’apertura di una sede del Carroccio in via delle Botteghe Oscure dice di aver raccolto lui i ”valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer”.

L’ex esponente di Pci, Pds e Ds, preferisce non polemizzare e rispondere a tono con ironia e un po’ di amarezza per il paragone fatto dal leader della Lega: ”Secondo me Salvini, più che un oltraggio alla memoria di Berlinguer, mi sembra dica una cosa un po’ ridicola, su cui sorridere”. Berlinguer cita il celebre 51 verso usato da Dante Alighieri nel canto tre dell’Inferno: ”Mi lasci dire: ‘Non ti curar di loro, ma guarda e passa…”.

Roberto Morassut – “Salvini si paragona a Berlinguer? Berlinguer era, tra le tante cose, il leader che anticipò la questione morale e la lotta alla corruzione dei partiti. La Lega di Salvini sta restituendo con comode rate 49 milioni di euro sottratti agli italiani per i quali è stata condannata”. Così in una nota il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut sulle affermazioni del leader del Carroccio che, dopo aver scelto per la sede romana della Lega via delle Botteghe Oscure, storico domicilio del Pci (ma in realtà in un palazzo sede di alcuni uffici della Democrazia Cristiana), ha affermato che l’eredità della sinistra di Berlinguer è stata raccolta dalla Lega.