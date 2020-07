Roma: ruba un Rolex e si lancia dal balcone, arrestato

Furti al Nuovo Salario: arrestato dalla polizia ladro acrobata in via Suvereto. Ladro acrobata al Nuovo Salario dove un topo d’appartamento si è lanciato da un balcone all’arrivo della polizia terminando la propria fuga con le manette ai polsi. Sono stati gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, diretto da Fabio Germani, unitamente agli agenti del commissariato Vescovio, diretto da Manuela Rubinacci, ad intervenire per una segnalazione di furto in atto in via Suvereto.

Un inquilino del secondo piano dello stabile, ha riferito agli agenti di aver udito alcuni rumori e di essersi affacciato dal balcone dove ha visto un uomo poi identificato poi in un 38enne arrampicarsi sui tubi del gas del palazzo da dove ha raggiunto il primo piano ed è entrato in un appartamento per rubare.