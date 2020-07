Pakistan: compra casa in quartiere musulmano, cristiano pestato e ucciso

“È una notizia molto triste e tragica; prima di tutto chiediamo giustizia per Nadeem Joseph e la sua famiglia. Tutti hanno il diritto di acquistare proprietà in Pakistan. Questo incidente è una chiara violazione dei diritti umani, è un atto contro la legge e non può restare impunito. Inoltre, bisogna notare con preoccupazione che sono in aumento simili episodi di attacchi alle comunità più vulnerabili: il governo deve prenderne atto seriamente”.

Così l’attivista cristiano per i diritti umani Sabir Michael, commenta all’Agenzia Fides la vicenda di Nadeem Joseph, un cristiano aggredito per aver acquistato una casa in una zona a maggioranza musulmana a Peshawar. Come appreso da Fides, l’uomo è deceduto il 29 giugno, dopo cinque interventi chirurgici, in seguito alle ferite di arma da fuoco riportate. Il 4 giugno 2020, i suoi aggressori, uomini musulmani che ritenevano i cristiani “indesiderati”, gli hanno sparato allo stomaco, ferendolo gravemente (vedi Fides 12/6/2020).