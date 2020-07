Coronavirus, ‘Trump notifica uscita degli Usa dall’Oms’

Condividi

L’amministrazione Trump ha informato il Congresso americano che sta ritirando formalmente gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità. Lo riferisce la Cnn. Il presidente americano aveva annunciato a maggio di volersi ritirare dall’Oms dopo aver accusato l’organismo internazionale di una gestione troppo filocinese dell’emergenza coronavirus. tgcom24.mediaset.it

NEW: U.S. officially withdraws from World Health Organization https://t.co/v5S1fGrUcs pic.twitter.com/5yoNzAVIPI

— BNO Newsroom (@BNODesk) July 7, 2020