Brasile, Bolsonaro positivo al coronavirus

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo al coronavirus, dopo aver sviluppato alcuni dei sintomi tipici della malattia, lo ha reso noto lo stesso Bolsonaro. Si attendeva infatti per oggi l’esito del tampone. Ieri Bolsonaro aveva dichiarato di avere 38 di febbre e di aver fatto una lastra ai polmoni che risultavano “puliti”. Aveva anche indossato una mascherina, fatto raro per lui che ha sempre rivendicato di volere andare in giro senza, anche dopo che gli era stato intimato da una decisione della magistratura. askanews